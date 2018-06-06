Sağlık-Sen’in 23. Kuruluş yıldönümü

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Sağlık Sen’in 23. Kuruluş yıldönümünü kutladı. Sağlık-Sen’in hizmet sendikacılığı yürüyüşüyle öncü rolünü sürdürme kararlılığı içinde hareket ettiğini vurgulayan Kuluöztürk, “Çeyrek asra yaklaşan tarihimizde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının büyük desteğiyle bugün ezberleri bozan bir sendika olduk ve çeyrek milyon üyeye ulaştık. Elde edilmez denilen kazanımlarla 23’üncü yılımızda Türkiye’de 249 bin, Antalya’da ise 7 bin 100 üye ile Türkiye’nin en büyük sendikalarından biri haline geldik” diye konuştu.

Sağlık-Sen’in sendikacılıkta fark oluşturduğunu kaydeden Kuluöztürk, “12 Eylül 2010 referandumuyla anayasal hakka dönüşen toplu sözleşme hakkını aldık. Sağlık-Sen’in hizmet sendikacılığı farkının en önemli kazanımlarından olan ek ödemede aylık mahsuplaşmanın 2010 yılı sonu itibariyle yasalaşması için kararlı bir mücadele ortaya koyarak, Torba Yasa ile 209 Sayılı Döner Sermaye Kanununda aylık mahsuplaşmanın yer almasını sağlandık. Aylık mahsuplaşma hakkının yürürlüğe girmesiyle birlikte Sağlık çalışanları Ocak 2011 zamları da hesaba katıldığında her ay en az 420 TL ek ödemeyi garanti gelir olarak almaya hak kazandı. 4B pozisyonunda çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınmasını sağladık. Vekil ebe ve hemşirelerimize 2012 yılında kadro elde ettik. Döner sermaye sisteminde yaşanan sorunları azalttık. Toplu sözleşme kazanımlarımızdan olan yemek parasının hayata geçmesini sağladık. Üst öğrenim sayılmayan ön lisans bölümlerini YÖK’ün üst öğrenim saydığı bölümlerle ilgili güncelleme yapmasıyla birlikte ile çözüme kavuşturduk. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için hayatı öneme sahip olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sorununu çözdük. 2015 yılında elde ettiğimiz lisans tamamlama ise bu gün farklı bir anlam kazanmak üzere; toplu sözleşmede görüştüğümüz 3600 ek gösterge AK Parti seçim beyannamesinde yer aldı. Buna göre lisans mezunu sağlık çalışanları emekli maaşlarına 450 liralık bir artış, emekli ikramiyelerinde ise 17 bin liralık bir artış gerçekleşecek”

Sağlık Sen ailesinin terörü destekleyenlere inat hep devlet ve millet dediğinin altını çizen Kuluöztürk, Sağlık Sen’in çukur kazanlara karşı korkusuz Mehmetçiğin, 15 Temmuz’da üzerimize mermiler yağarken kahraman gazilerimizin, El Bab ve Afrin’de sınır ötesinde destan yazan askerlerimizin yanında olduğunu ve yaralarını sardığını belirtti.

“Sadece ücret sendikacılığı değil”

Sinan Kuluöztürk, Türkiye’de sendikal mücadelenin sadece ücretten ve kazanımdan ibaret olmadığını da dile getirdi. Kuluöztürk, “Medeniyet değerlerimize sahip çımanın, örgütlenmenin ve çözüm odaklı sendikacılığı, yetimler, fakir fukaralar, sevgiye şevkat muhtaç yavrularımız ve engelli vatandaşlarımız için sosyal belediyecilik yönümüzü ısrarla öne çıkarıp projeleri hayata geçirdik. Onkoloji hastası çocuklarımızın yüzlerini güldürmek, hayallerini gerçekleştirmek üzere dilek ağacı projesini uyguladık. Hediyelerle yaşama tutunmalarını sağladık. Engelli kardeşlerimize onlar gibi hissederek, hayatlarını kolaylaştırmak için ‘sizden farkımız yok, herkes engelli adayıdır’ diyerek kucak açtık. Bu ailenin kurulması, büyümesi ve bugünlere gelmesine kadar emeği geçen sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına, bütün genel başkanlarımıza, genel merkez yöneticilerimize, şube başkan ve yardımcılarına, temsilcilerimize ve üyelerimize gönülden şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Öte yandan sağlık çalışanlarının beklentilerine de değinen Sinan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği yıpranma payının geciktirilmemesi, döner sermaye sisteminde yaşanan adaletsizliğe bir an evvel son verilmesi, çalışan barışını sağlayan ve daha adaletli bir döner sermaye sistemi için çalışanların mutlu olmadığı performans sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.