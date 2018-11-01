Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği'nin 6. Ulusal Kongresi

Ulusal Kongresi Bilimsel Kurul Başkanı Haydar Sur, “Gezi amaçlı ülkemize gelen bir turist 600-700 dolar para bırakırken, sağlık hizmeti için ülkemize gelen ise 3 bin 200 dolar para bırakmaktadır. Dolayısıyla ülkenin gelirini 3-4 kat artıran bir potansiyel var.” dedi.

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) tarafından düzenlenen Ulusal Kongresi Antalya'nın Serik ilçesinde başladı. Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen kongre kapsamında Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sermet Gün Erdem, gazetecilere açıklama yaptı. Erdem, açıklamasında derneklerinin hem hastane yöneticileri hem de sigorta yöneticilerinin birlikte kurduğu ender derneklerden biri olduğunu söyledi.

Bu yıl 6'ncısı düzenledikleri kongrenin ana temasının “Etik ve İtibar” olarak belirlediklerini açıklayan Erdem, “Hep birlikte ülkeyi yeniden ileriye götürebilmek adına bu iki sektörü bir araya getirerek etik ve itibar konusunu tartışarak daha anlamlı, güvenilir ve birbirini anlayan insanları bir araya getirerek sağlık sektöründe güzel yarınlara koşabilmek için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Sağlık kuruluşları ve sigorta şirketleri ekonomik koşullarda ciddi zorlanmalar içerisinde, artan maliyetlere rağmen her türlü durumda mevcut politikaları koruyarak ve mevcut fiyatları belirli bir düzeyde tutarak yaşama savaşını devam ettirmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

Sektörde mevcut şartların daha ileriye götürülmesi artan malzeme maliyetlerine rağmen daha iyi ve güvenilir hizmetler sunmak için çalıştıklarını belirten Erdem, özellikle sivil toplum kuruluşları ile birlikte verimlilik ve sürdürülebilirliği devlet politikaları ile birlikte ileriye götürmeyi amaçladıklarını söyledi. Erdem, 2019 yılında ülkenin sağlık turizminde geleceğinin olduğunu ve Sağlık Bakanlığının yeni oluşturduğu oluşumla birlikte şirketleşme konusunda Bakanlığa destek verdiklerinin altını çizdi.

Kongre Bilimsel Kurul Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Haydar Sur ise, sağlık alanında kullanılan cihazların ve ilaçların üretiminden, sağlık hizmetleri veren kuruluşların hizmet ve finansmanına kadar çok değişik boyutlarının olduğunu belirtti. Sur, ülkede sivil toplum örgütlerinin sağlık alanı da dahil istenilen düzeyde olmadığını kaydetti.

Sur, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, medikal cihaz, malzeme ve ilaç üretiminde dışa bağımlılığını azaltılması, Ar-Ge çalışmalarının yoğunlaştırılarak üretim tesislerinin kurulması ile sağlık turizmi konusunda güzel çalışmalarının bulunduğunu ve Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda dünyanın en iyi ülkeleri ile yarışan güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçtiğimiz yıl turizmden 18 milyar dolar gelir elde ettiğine dikkati çeken Sur, bundan çok daha fazlasını sağlık turizminden elde edilebileceğini ifade etti. Sur, “Gezi amaçlı ülkemize gelen bir turist 600-700 dolar para bırakırken, sağlık hizmeti için ülkemize gelen ise 3 bin 200 dolar para bırakmaktadır. Dolayısıyla ülkenin gelirini 3-4 kat artıran bir potansiyel var.” diye konuştu.