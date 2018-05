Sağlıklı bebek sahibi olmak için planlı gebelik önemli

Dr. Volkan Kurtaran, sağlıklı bir bebek sahibi olmak için planlı gebeliğin önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de kadınların çoğunun gebelikten önce değil, gebe kaldıktan sonra doktor kontrollerine gitmeye başladığını kaydetti.

Kurtaran, gebeliği kadınlar için normal yaşamın dışında olan, rutin alışkanlıkların terk edildiği, bazı kuralların olduğu özel bir süreç olarak tanımladı. Kadınların çoğunun gebelik başladıktan sonra rutin doktor kontrollerine gitmeye başladığından yakınan Volkan Kurtaran, ideal olanın ise bebek sahibi olmaya karar veren anne adayının gebelikten önce doktora giderek belirli bir hazırlık sürecinden geçmesi olduğunu vurguladı.

Anne ve bebeğin sağlığı için planlı gebeliğinin önemine işaret eden Kurtaran, “Gebelik planlı olmasa bile, gebe kalınmasıyla birlikte doktor kontrollerinin başlaması gerekir. Gebelik için geçerli olan risk faktörlerini taşımayan anne adayı, 28. gebelik haftasına kadar aksatmadan her dört haftada bir kontrole gitmelidir. Bu süreçten sonra 36. haftaya kadar iki haftada bir, daha sonra ise, her hafta kontrole gitmeleri gerekir. Gebelik boyunca kadınların sağlıklı bir süreçten geçmesi, meydana gelebilecek risklerin değerlendirilmesi için, her üç ayda farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. Bunların ihmal edilmemesi, aynı zamanda acil durumlarda doktora gitmek ihmal edilmemelidir. Özellikle gebeliğin gidişatı için risk taşıyan anne adayları, her türlü belirtiyi önemsemeli, bunları doktoruyla paylaşmalıdır. Unutulmamalıdır ki gebelikte hem kendi sağlığınızı düşünmek, hem de bebeğinizin sağlıklı gelişimini sağlamak zorundasınız” diye konuştu.

"Sağlıklı gebelik şartları"

Kurtaran, sağlıklı bir gebelik için dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı: “Planlı bir hamilelik düşünen kadınların, bir jinekolog tarafından değerlendirilmesi gerekir. Ancak planlı olmayan gebeliklerde, mutlaka bunun öğrenilmesiyle birlikte doktor kontrolünden geçilmelidir. Gebelik döneminde her anne adayının kullanması gereken folik asit, bebeğinizin nöral tüp defekti ile ilgili doğumsal sorunlardan korunması açısından oldukça önemlidir. Gebelik öncesinde olan muayenede ya da gebeliğin ilk muayenesinde kadında hepatit, toksoplazma, rubella antikorları ve tiroit fonksiyonlarının değerlendirilmesi amacıyla TSH değerlerine bakılması gerekir. Mutlaka alkol ve sigara alışkanlığını terk etmelidir. Sigara içilen ortamlara girmekten sakınmalıdır.”

Sağlıklı bir gebelik için beslenme ve uyku düzeninin önemli olduğunun alını çizen Kurtaran, özellikle kafein içeriği olan çay, kahve, kola gibi içeceklerin içilmemesi gerektiğine değindi.

"Beslenme ve uyku"

Gebe kişinin ağır işlerden ve aktivitelerden uzak durması gerektiğini dile getiren Volkan Kurtaran, ”Stres yaşamasına neden olacak her şeyden kendisini korumalıdır. Yemeklerinde taze sebze ve meyve tüketmeli, et, balık, tavuk, yumurta ve süt gibi içeriğinde protein olan yiyeceklere önem vermelidir. Çiğ besin maddelerinden, dondurulmuş ürünlerden uzak kalmalıdır. Yiyecekler iyi yıkanmalı, süt ve süt ürünleri pastörize olmalıdır. Yemeklerini az ve sık yemelidirler. Aç kalınmamalıdır.

Gebelik öncesinde kronik hastalığı olanlar ve ilaç kullanması gereken kadınların bunu doktoruyla paylaşması gerekir. Şeker hastası ve yüksek tansiyonu olanlar buna özellikle dikkat etmelidir.”dedi.

"Yaşın önemi"

Hamilelikte kadın için bazı risk faktörleri olduğuna da dikkat çeken Kurtaran, “Kadınların sağlıklı bir gebelik yaşayabileceği en ideal yaş aralığı 18-35’dir. Bu yaşlar arasında olan kadınların anatomik ve fizyolojik etkenleri gebeliğin daha iyi tolere edilmesini sağlar. Planlı bir gebelik isteyen kadınların fazla kilosunun olması, anormal kabul edilen sorunların yaşanmasına neden olur. Bu nedenle gebe kalmak isteyen kadınların öncelikle kilosu değerlendirilmelidir. Düşük kiloda olan kadınların gebeliğinde normal koşullarda beslenmesi ve uygun şekilde kilo alması halinde, gebeliğini sorun yaşamadan geçirebilir. Tüm jinekolojik operasyonların pelviste yapışıklıklara neden olması söz konusudur. Bu tür sorunlar genellikle mesane ve rahim arasında, yumurtalıklar ile tüpler arasında, kalın bağırsağın son bölümü ile rahmin arka duvarı arasında olabilir. Bu yapışıklıklar bazen kadınların ince bağırsaklarını bile etkisi altına alabilir.”ifadelerine yer verdi.