Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 13:08

Sağlıklı Kentler Birliği encümeni toplandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in başkanlığını yaptığı Sağlıklı Kentler Birliği encümen toplantısı İzmir’in Bayındır İlçesi’nde yapıldı.

Sağlıklı Kentler Birliği encümeni toplandı

03 Temmuz 2018 13:08


Başkanlığı Menderes Türel tarafından yürütülen Sağlıklı Kentler Birliği’nin Haziran ayı encümen toplantısı Bayındır Belediyesi Başkanı Ufuk Sesli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birlik Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in başkanlık ettiği toplantıya encümen üyeleri Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli ve Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Damla Toprak katıldı.



“Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz”


Gündem maddelerine geçilmeden önce Birlik Müdürü Murat Ar, birliğin çalışmaları hakkında encümen üyelerini bilgilendirdi. Bilgilendirmenin ardından Birlik sekretaryası tarafından hazırlanan gündem maddeleri encümen üyeleri tarafından görüşüldü. Encümen birliğin stratejik plan hazırlanması yönündeki çalışma takvimini karara bağlarken, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Belfast’ta düzenlenecek konferansa katılım konusu da ele alındı. Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Menderes Türel daha sağlıklı kentler için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, encümen üyelerine ve birlik üyesi belediye başkanlarına teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç