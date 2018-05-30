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30 Mayıs 2018 12:47

Sağlıklı Şehir Projeleri ödüllendiriliyor

Başkanlığını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in yaptığı ve 71 üyesi bulunan Sağlıklı Kentler Birliği, 2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması başvurularını almaya başladı.

Sağlıklı Şehir Projeleri ödüllendiriliyor

30 Mayıs 2018 12:47


Başarılı sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla bu yıl onuncusu düzenlenecek yarışmada sosyal sorumluluk, sağlıklı yaşam, sağlıklı şehir planlaması ve sağlıklı çevre başlıklarında projeler sunan üye belediyeler değerlendirilecek. Üyeler arasında oluşturduğu rekabet ile şehircilik için güzel örneklerin ortaya çıkarılmasını desteklediklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Geçtiğimiz yıl 35 üye belediyeden 103 proje başvurusu yapıldı. Bu yıl artan üye sayımızla daha fazla başvuru bekliyoruz. Belediyeler arası rekabeti daha eşit hale getirebilmek için değerlendirmeler büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri ve diğer ilçe belediyeleri için ayrı ayrı yapılacak” dedi.



Başvuru 13 Temmuz’a kadar


Türel, yarışmanın belediyeler arasındaki rekabeti artırdığını, iletişimi güçlendirdiğini ve iyi uygulamalardan belediyelerin kendilerine örnekler çıkarabildiğini dile getirdi. Yarışmaya üye belediyeler 13 Temmuz tarihine kadar başvurabilecek. Yarışma sonuçları ise 16 Ağustos günü jüri üyeleri tarafından belirlenecek ve ödül töreni Ekim ayında İstanbul Kadıköy’de gerçekleşecek birlik buluşmasında yapılacak.




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