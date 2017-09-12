Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 16:37

Şah İnn Paradise iki ayrı belgeyi birden aldı

Antalya’nın Kumluca İlçesi’ne Şah İnn Paradise Tatil Köyünde ISO 9001 Kalite Yönetim ve 2200 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi teslim töreni düzenlendi.

Şah İnn Paradise iki ayrı belgeyi birden aldı

12 Eylül 2017 16:37


Kumluca İlçesi’ne bağlı Mavikent Mahallesinde bulunan Şah İnn Paradise Tatil Köyünde TS EN ISO 9001 2015: Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve TS EN 2200 Gıda Güvenliği Belgesi teslim töreni düzenlendi. Törene Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hüseyin Özdamar, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası İkinci Başkanı Bülent Karakuş ve tatil köyü çalışanları katıldı.


Törende Tatil Köyü Müdürü Yusuf Yücel, katılımcılara tesisleri hakkında bilgiler verdi.


TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hüseyin Özdamar ise, hangi şartlarda ISO 9001 ve 2200 Gıdan Güvenliği sertifikaları verdiklerini anlattı.


Tören belgelerin teslimi ve hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
  • Cumartesi
    Açık
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç