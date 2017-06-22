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22 Haziran 2017 13:36

Şah inn Paradise’dan bayram sürprizi

Antalya Kumluca’da bulunan alternatif turizmin lideri Şah inn Paradise Tatil Köyü, Aqua Parkı hizmete açıyor.

Şah inn Paradise’dan bayram sürprizi

22 Haziran 2017 13:36


Alternatif tatil konsepti ile 18 yıldır hizmet veren sektörün lideri Şah inn Paradise Tatil Köyü, alternatif turizme bir ilk kazandırıyor. Şah inn Paradise Tatil Köyü, alternatif turizm sektörünün en büyük Aqua Parkı’nı arefe günü hizmete açıyor. Özellikle çocuklu ailelerin vazgeçilmezi olmaya aday 2 havuz, 6 kaydırak ve dev bir aqua tower’dan oluşan Aqua Park, 2 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olacak.


Antalya bölgesinde kendi kategorilerinde oteller olduğunu ancak farklılık oluşturanların ve kendini yenileyenlerin ön plana çıktığını vurgulayan Şah inn Paradise Genel Müdürü Yusuf Yücel, bu nedenle tüm odalarını ve çocuk oyun alanlarını yenilediklerini söyledi. Yücel, “Sezona çok iyi hazırlandık. Alternatif tatil alanında en büyük Aqua Parkı bayramda hizmete açarak bir ilke daha imza atıyoruz” dedi.


Yücel, konuklarına Şah inn Paradise Tatil Köyü’nde kaldıkları sürece üç öğün açık büfe hizmeti, otel içi aktivite, su sporları, tekne ve yat turları, yeni açacakları Aqua Park ile eşsiz anılarla ayrılacakları bir tatil hizmeti sunduklarını söyledi.




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