Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi’nde yaşayan N.Ç. isimli kadın, 1975 model park halindeki karavanının çalındığını belirterek Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu. Çalışma başlatan ekipler, mahalledeki kameraları inceleyerek karavanın çekici yardımıyla çalındığını belirledi. Çıkış noktasından güzergah boyunca şehir polis kameralarından çekiciyi takip eden ekipler, karavanın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi’ne götürüldüğünü belirledi. Karavanı takibe alan ekipler, şüpheli bir kişi aracın kapısını açtığı anda operasyon yaptı. Şüpheli M.O. gözaltına alınırken, karavan N.Ç.’ye teslim edildi. M.O.’nun emniyetteki ifadesinde, ”Bu aracın hastasıydım. Mahallede uzun süre sahibini aradım ulaşamadım. Sahibi beni bulsun diye çektirdim” dediği öğrenildi.