Sahilde kayıp gurbetçi seferberliği

Aramalarda bir sonuca ulaşılamazken, Almanya doğumlu genç hakkında Tokat’ın Niksar ilçesinden kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, günde binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Konyaaltı’da 11 numaralı plaj sahilinde meydana geldi. Sabaha karşı saat 03.30’da elinde siyah bir valizle sahile gelen bir kişi, iddiaya göre yüzmek için kıyafetlerini çıkardı. Bunun üzerine plaj görevlisi, gece denizde yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğunu söyledi. Eşyalarını koyduğu valizi şezlongun altına bırakan şahıs denize atladı. Sabah mesaiye gelen plaj yöneticileri valizin yerinde olduğunu görünce gece görevlisinden aldıkları bilgiler doğrultusunda durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla karadan polis, denizden ise deniz polisi ve sahil güvenlik seferber oldu. Valizde inceleme yapan polis, şahsın Almanya doğumlu, Tokat’ın Niksar nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Okan Y. olduğunu belirledi. Okan Y.’nin valizinden pasaportu, cep telefonu, 65 lira ve giyim eşyaları çıktı. Polis, plaj çevresinde Okan Y.’nin bir yakınına ulaşamayınca valizi polis merkezine teslim etti. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Okan Y. için memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinden 1 hafta önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

"Valizini bırakıp denize girmiş"

Plaj işletmecisi Ülker Teke, gece saat 03.05 sıralarında bir kişinin denize girdiğini ve geri dönmemesi üzerine sabah polise haber verdiklerini söyledi. Şahsın elinde valizle sahile geldiğini ifade eden Teke, "Sabah 08.00’de işe geldiğimizde şahıs hala sudan çıkmamış. Görevlimiz gece denize girmenin yasak olduğunu söylemiş ama vatandaş valizini şezlongun altına koyup kendini denize atmış. Bu saate kadar ses yok. Polise haber verdik. Sahil güvenlik ve polis arama yapıyor" dedi.