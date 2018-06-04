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04 Haziran 2018 11:03

Sahilde köpek balığı paniği

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi, ayağının önünde ‘camgöz’ cinsi köpek balığını görünce büyük panik yaşadı.

Sahilde köpek balığı paniği

04 Haziran 2018 11:03

Ölü olduğu anlaşılarak kıyıya getirilen köpek balığı, ilgi odağı oldu.


Olay, dün akşam saatlerinde Alanya Belediye binasının arka tarafındaki Galip Dere Plajı’nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Merdan Çiçek, bir süre yüzdükten sonra ayağının önünde büyük bir balık olduğu fark ederek paniğe kapıldı. Bulunduğu yerden uzaklaşan Çiçek, balığın hareketsiz şekilde suyun yüzüne çıktığı görünce tekrar yanına gitti. Ölü balığın ‘camgöz’ cinsi köpek balığı olduğu anlaşıldı. Kıyıya getirilen köpek balığı, ilgi odağı olurken sahilde bulunan bazı vatandaş da balıkla fotoğraf çekindi. Akıntıya kapılarak sahile sürüklendiği tahmin edilen köpek balığı belediye ekipleri, tarafından gömülmesi için alındı.




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