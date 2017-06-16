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16 Haziran 2017 14:14

Sahillerde güvenliği ’Atlı Jandarma Timi’ sağlayacak

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma sorumluluk bölgesinde sahil, plaj, park ve ormanlık alanlar gibi araçla girilemeyen yerlerde güvenliği sağlamak amacıyla oluşturulan Atlı Jandarma Timi göreve başladı.

Sahillerde güvenliği ’Atlı Jandarma Timi’ sağlayacak

16 Haziran 2017 14:14


Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle gönderilen Atlı Timler, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapacak. Atlı Tim, jandarmanın sorumluluk alanındaki araçla girilmesi mümkün olmayan sahil, piknik ve mesire alanlarında, yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için turizm sezonu boyunca devriye görevinde bulunacak.


İlk görev gününde Side’de dolaşan atlı birlik, turistlerden yoğun ilgi gördü. Yabancı dil bilen biniciler, Side Antik Kenti, plaj ve Apollon Tapınağı önünde devriye görevi yaparak turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulundu. Turistler ve vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirdiği Atlı Jandarma Timi, turizm sezonunun sonuna kadar görevini sürdürecek.




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