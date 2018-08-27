Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 16:51

Sahneye deveyle geldi, herkesi coşturdu

51.

Sahneye deveyle geldi, herkesi coşturdu

27 Ağustos 2018 16:51

Ormana Üzüm Festivali’ne Ankaralı Ayşe olarak bilinen sanatçı Ayşe Dinçer damga vurdu. Sahneye deveyle gelen Ankaralı Ayşe, festivale katılanları adeta coşturdu.


Antalya’nın Ormana Köyü’nde yarım asırdan fazladır düzenlenen üzüm festivalinde renkli görüntüler oluştu. ’si düzenlenen festivalde çeşitli sanatçılar sahne alırken, Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer, sahneye deveyle gelerek festivale katılanları coşturdu. Deve üzerinde festival alanına gelen ve ilk şarkısını devenin üzerinde söyleyen Ankaralı Ayşe, havai fişekler eşliğinde festivale katılanlara güzel anlar yaşattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç