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04 Eylül 2018 13:50

Sahte çekle yük asansörü dolandırıcılığına suçüstü

Antalya’da internet sitesi üzerinden yük taşıma asansörü alımı karşılığında bir kişiyi sahte çekle dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Sahte çekle yük asansörü dolandırıcılığına suçüstü

04 Eylül 2018 13:50


Ankara’da yaşayan yük taşıma asansörü sahibi A.B., internet üzerinden satışa çıkardığı asansörü H.Ç.’ye 90 bin liraya sattığını fakat aynı asansörün birkaç saat sonra 50 bin liraya satışa çıkarıldığını görünce durumdan şüphelendi. Kendisine verilen çekin sahte olduğunu fark eden A.B. durumu hemen Ankara Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ile koordineli yapılan çalışmada A.B.’ye verilen çekin sahte olduğu belirlendi. Ardından ekipleri dolandırıcıları yakalamak için 50 bin liraya satışa çıkarılan asansöre alıcı oldu. Alıcı gibi buluşma noktasına giden ekipler, vinci satmaya çalışan şüpheli S.Ç., sahte çeki veren H.Ç. ile bu çekleri temin eden M.T.’yi gözaltına aldı. Yük taşıma asansörüne el konulurken, 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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