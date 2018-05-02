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02 Mayıs 2018 14:26

Sahte dolarla alışveriş yapan İranlılar kaçamadı

Antalya’da sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Sahte dolarla alışveriş yapan İranlılar kaçamadı

02 Mayıs 2018 14:26

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, sahte olduğu düşünülen 300 dolar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Muratpaşa ilçesinde dün 3 ayrı iş yerinde 500 dolarlık alışveriş yapan şahısların verdiği paranın sahte olduğunu anlayan iş yeri sahipleri polise şikayette bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahısların İran vatandaşı Salar T, Farnoud E. ve Amır S. olduğunu belirledi. Lara bölgesinde bir otelde kaldıkları belirlenen şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. Üzerinde sahte olduğu düşünülen 300 dolar ele geçirilen şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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