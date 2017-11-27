Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 16:18

Sahtekar dilenci zabıtaya takıldı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kendisini konuşamayan, yürüyemeyen ve kollarını kullanamayan süsü vererek dilencilik yapan şahısın oyununu zabıta bozdu.

Sahtekar dilenci zabıtaya takıldı

27 Kasım 2017 16:18


Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri merkez Mahallesindeki dilencilik yapan bir kişiyi takibe aldı. Ekipler, kendisini konuşamayan, yürüyemeyen ve kollarını kullanamayan süsü veren dilenciyi kontrollerini yapmak için Belediye Hizmet Binasına getirdiler. Adının S.A. olduğu tespit edilen şahısın belediye binasına geldiğinde gerçek ortaya çıktı. Zabıtanın kontrolüyle S.A.’nın konuşabildiği ve rahatlıkla yürüyebildiği, kollarını kullanmakta hiçbir engel olmadığı ortaya çıktı.


Zabıta ekiplerinin neden böyle bir yola başvurduğu sorulduğunda da “Çalışmak istedim iş vermediler. Toptancı Haline gittim. Sana göre iş yok dediler. Bende çaresiz kaldım. Dilenme yolunu seçtim” dedi. Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürü Aydın Turgut, “İlçemiz çarşı merkezinde günlük rutin dilenci kontrolleri yapıyorduk. Merkez Mahallesi Çarşıiçi Sokakta bir dilenciye rastladık. Dilenmeye çalışan şahsı zabıta ekip aracına bindirdik. Adının S.A. olduğunu öğrendiğimiz şahısın kontrollerini yapmak için belediyemize getirdiğimizde hiçbir engelinin olmadığını kendisi bize anlattı. Şahıs iş bulamayınca dilenme yöntemine başvurduğunu söyledi” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç