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24 Kasım 2017 14:27

’Şaka’ gibi ’ceza’

Antalya’da Toplum Destekli Polis tarafından Antalya Yaş Sebze ve Meyve Halinde ’şaka’ ceza makbuzu uygulaması yapıldıKent güvenlik politikalarının geliştirilmesi, vatandaşın huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamasını sağlamak amacı ile mahalle polisleri tarafından sebze halinde bekleme yapan ve penceresi açık, kapısı açık, şahsi eşyaları aracın görünür yerine bırakılmış şekilde park edilmiş 101 araca şaka ceza makbuzu kesildi.

’Şaka’ gibi ’ceza’

24 Kasım 2017 14:27

Antalya’da Toplum Destekli Polis tarafından Antalya Yaş Sebze ve Meyve Halinde ’şaka’ ceza makbuzu uygulaması yapıldı


Kent güvenlik politikalarının geliştirilmesi, vatandaşın huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamasını sağlamak amacı ile mahalle polisleri tarafından sebze halinde bekleme yapan ve penceresi açık, kapısı açık, şahsi eşyaları aracın görünür yerine bırakılmış şekilde park edilmiş 101 araca şaka ceza makbuzu kesildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince üzerinde; “Bu Bir Ceza Makbuzu Değil Sadece Uyarıdır, Lütfen Aracınızın İçerisinde Kıymetli Eşyalarınızı Bırakmayın ” ifadesi yazılı “Şaka ceza” makbuzlarını gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uygulama çerçevesinde vatandaşa suçun mağduru olmamaları için alabilecekleri önlemler ile kendilerince alabilecekleri basit önlemler sayesinde araçtan hırsızlıkların önüne geçilebileceği ve hırsızlıkların fark edilir şekilde azalacağı anlatıldı.




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