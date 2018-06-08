Alanya Emine Özmüftüoğlu Camii’nde kılınan cuma namazının ardından 40 kat özel dizayn edilmiş beze sarılı Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Namazın ardından sandık içindeki Sakal-ı Şerif, mihrabın önündeki yüksek bir sehpanın üzerine kondu. Sakal-ı Şerif, Alanya İlçe Müftüsü Mustafa Topal ile cemaat tarafından salavat ve tekbirler eşliğinde ziyarete açıldı. Cam fanus içerisindeki Sakal-ı Şerif’e dokunmak ve görmek isteyen cemaat uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik görevlileri izdiham oluşmaması için kalabalığı zaman zaman uyardı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif’in fotoğrafını çekti. Sakal-ı Şerif ziyaretinin akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.