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08 Haziran 2018 16:06

Sakal-ı Şerif’e Alanya’da büyük ilgi

Antalya’nın Alanya ilçesinde cuma namazının ardından ziyarete açılan Sakal-ı Şerif yoğun ilgi gördü.

Sakal-ı Şerif’e Alanya’da büyük ilgi

08 Haziran 2018 16:06


Alanya Emine Özmüftüoğlu Camii’nde kılınan cuma namazının ardından 40 kat özel dizayn edilmiş beze sarılı Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Namazın ardından sandık içindeki Sakal-ı Şerif, mihrabın önündeki yüksek bir sehpanın üzerine kondu. Sakal-ı Şerif, Alanya İlçe Müftüsü Mustafa Topal ile cemaat tarafından salavat ve tekbirler eşliğinde ziyarete açıldı. Cam fanus içerisindeki Sakal-ı Şerif’e dokunmak ve görmek isteyen cemaat uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik görevlileri izdiham oluşmaması için kalabalığı zaman zaman uyardı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif’in fotoğrafını çekti. Sakal-ı Şerif ziyaretinin akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.




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