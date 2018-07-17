Şalvarlarıyla bikini dikiyorlar

Büyük bölümü seracılıkla uğraşan ev kadınları, arta kalan zamanlarında kursa gelerek keyifli vakit geçiriyor.

Konyaaltı Belediyesi, Çakırlar Mahallesi’nde KONSEM bünyesinde “bikini ve mefruşat dikimi” kursu açtı. Giyim Öğretmeni Fatma Atmaca, kursa gelen ev kadınlarının dikişe büyük ilgi gösterdiklerini söyledi. Çakırlarda sera, bağ-bahçe ya da ev işleriyle uğraşan kadınların şehirde bir kursa gitmeye zamanlarının olmadığını ifade eden Atmaca, Konyaaltı Belediyesi tarafından kırsal bölgede hizmete açılan bu kursu çok anlamlı bulduğunu dile getirdi. Bu kursta edindikleri bilgi ile kadınların bikini-mefruşat türü dikim yapabildiklerini ifade eden Atmaca, böylece hem kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de aile ekonomilerine katkı sağladıklarını kaydetti.

“Eşlerimiz destekçi oluyor”

Yaklaşık iki yıldır KONSEM’de dikiş kurslarına katıldığını belirten Pelin Akkaş, bu yaz döneminde de bikini dikişi eğitimi almak istediğini söyledi. Çakırlarda’da açılan bu kursun kendileri için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Pelin Akkaş, bikini dikimine dair her ince ayrıntıyı öğrendiklerinin altını çizdi.