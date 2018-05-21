Şampiyon sezonu galibiyetle kapadı

2017-2018 Sezonunda lig bitimine iki hafta kala Şampiyonluğunu ilan eden Muratpaşa Belediyespor, ağırlıklı olarak genç oyuncularla çıktığı Aksaray seferinden galibiyetle döndü. Hasandağı Spor Salonu’nda oynanan maçı Hamza Sükan ve Halil Kılıç ikilisi yönetti. Takımın tecrübeli oyuncularını yedek kulübesinde tutan Birol Ünsal maç kadrosunu genç meleklerden oluşturdu.

Geçtiğimiz hafta evinde süper lig şampiyonluk kupasını kaldıran paşanın melekleri prestij maçında, rakibine karşı üstünlüğü elden bırakmadı. Cansu ve Dönegül Bozdoğan 7’şer golle maçın en skorer oyuncuları olurken, Merve Durdu gösterdiği oyunla maçın yıldızı oldu. Galibiyet sonrasında Antrenör Birol Ünsal, “Başarılı bir sezon geçirdik, bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür ederim” dedi.