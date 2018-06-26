Samsa ve Kadıyakası asfalta kavuşuyor

Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin yıllardır beklediği 25 kilometrelik Taşatan Yolu Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından son iki yılda yapılan çalışmalarla asfaltlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Taşatan yolunun devamı niteliğindeki Samsa ve Kadıyakası yaylalarına ulaşım sağlayan 10 kilometre uzunluğundaki yolda da asfalt çalışması başlattı. Alt yapısı tamamlanan yolda asfalt serimi sürüyor.

Yaylalara ulaşım kolaylaştı

Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin yayla güzergahı olan Taşatan, Samsa ve Kadıyakası yolunun asfaltlanmasıyla vatandaşlar daha rahat bir ulaşıma kavuşmuş olacak.