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05 Mayıs 2018 11:43

’Sana nefesi kuvvetli birisiniayarlayacağım’ dolandırıcılığı

Antalya’nın Kemer ilçesinde hasta oğlu olan 60 yaşındaki kadını kendisine üfürükçü bulmayı vadederek 19 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

’Sana nefesi kuvvetli birisiniayarlayacağım’ dolandırıcılığı

05 Mayıs 2018 11:43

Şüphelinin yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilirken, kimliği de sahte çıktı.


Edinilen bilgiye göre, hasta olan oğlunu tıbbi imkanlarla tedavi ettirmekten umudunu kesen S.U.(60), üfürükçü denilen kişilerden medet ummaya başladı. Bu sırada tanıştığı ve kendisini A.S. (62) olarak tanıtan şahıs, iddiaya göre, "Sana nefesi kuvvetli birisini ayarlayacağım" diyerek kadından para almaya başladı. Bir süre sonra kuşkulanan ve para vermek istemeyen kadın bu kez de tehditle karşılaşınca polise başvurarak her şeyi anlattı.


Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kadınla buluştuğu sırada yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin üzerinden A.S. adına düzenlenmiş sahte kimliğin olduğu tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda şüphelinin gerçek kimliğinin Ş.S. olduğu ve “yağma” suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.


Emniyetteki ifadesinin ardından "Dolandırıcılık, tehdit, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak" iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ş.S, tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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