Sanat Kaleiçi’nin sokaklarında

Bu yıl 6- 9 Temmuz tarihlerinde 2’ncisi gerçekleştirilecek Kaleiçi Old Town Festivali’nde, Kaleiçi’nin her sokağı, her meydanı festival alanı olacak. 4 gün boyunca sadece sanat, kültür, müzik, dans konuşulacağı festivalde tiyatro, dans, resim ve piyanoyla sanat ait olduğu yere sokağa çıkacak.

Son dönemin en yetenekli bestecileri arasında yer alan Murat Ömür Tuncer, festivalin kapanış günü, 9 Temmuz Pazar, piyanosuyla Kale Kapısı’na olacak. Genç Liderler ve Girişimciler Derneği’nce Türkiye’de "Kültürel Başarı" alanında yılın en başarılı genci seçilen, Nazım Hikmet’in "Nereden Gelip Nereye Gidiyoruz" adlı şiiri üzerine bestelediği eserinin ilk seslendirilişi için Royal Conservatory Orchestra’yı yöneten 25 yaşındaki besteci, saat 19.00, Antalya kalbi Kale Kapısı’nda unutulmayacak bir konser verecek.

Tuncer’in konserinden bir saat önce, saat 18.00’de ise Kaleiçi’nin bir başka giriş noktası Hadrianus Kapısı’nda “Doğaçlamayan kalmasın” sloganıyla Antalya’da doğaçlama tiyatro yapan Tiyatro Palanga sahne alacak. Yaptıkları işi “İnteraktif tiyatro sporu” olarak anlatan Palanga’nın gösterilerinde kostüm olmadan oyuncular gündelik kıyafetleri ile sahnede yer alıyor ve çıplak sahne oyuncunun ve seyircinin hayal gücü ile şekilleniyor. Böylece seyirci karanlık salonda görünmez silüetler değil oyuncunun her an dokunabildiği, hissettiği ve onun gücünden yararlandığı sahne arkadaşına dönüşüyor.

Sanatçı Hacer Doğan ise 15’er dakikalık performanslarıyla Kesik Minare’de ‘Renklerin Dansı’ isimli performansında dans ve resim sanatını buluşturacak. Doğan’ın performans gösterileri, Kaleiçi Festivali’nin 2’nci ve 3’üncü günün saat 18.00’de başlayacak.