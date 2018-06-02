Sanatçıların 12’nci buluşması Antalya’da gerçekleşti

Resimlerinde Antalya’yı anlatan ressamlar, Ressam Suzan Uğurluçam’ın her yıl gerçekleştirdiği ve organize ettiği, ‘Sanat, Kültür ve Turizm El Ele’ sergisinde Antalya’da bir araya geldi. Suzan Uğurluçam’ın yanısıra Rusya’dan Ljudmila Chagina, Türkiye den Meral Çetin, Kosova’dan Zana Ramadani ve Mjellma Gorancı sergiye destek verdi. Uğurluçam, hedeflerinin sanat müzesi kazandırmak olduğunu söyledi. Uğurluçam, “En büyük hedefim Türkiye ve Avrupa arasında sanat köprüleri kurmaktı. Tüm sanatçı dostlarımı davet ettim. Türkiye’nin ve özellikle Antalya’nın bu muhteşem atmosferini dünyaya duyurmalarını istedim. Uzun yıllar verdiğim mücadelemde bir nebze olsun bunu başardığımı düşünüyorum” dedi

Uğurluçam, “Antalya’nın sanatsal ve folklorik belgesel niteliğinde ki tüm detaylarını tablolara dönüştürülmesine katkı veriyorum. Müzede ki bu sergimizden sonra Demre ve Kaş’ta sergimizi sanat severlerin beğenisine sunacağız. Yabancı sanatçılarımız tarafından Antalya temalı çizilen resimler 1-15 Haziran tarihleri arasında sergilenecek. Sergimize 21 ressam destek verdi. Bu ülkeler arasında Türkiye, Azerbeycan, Rusya, Sırbistan, Kosova, Hollanda, Kuveyt ve Hindistan yer almaktadır” diye konuştu.