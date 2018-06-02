Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 09:54

Sanatçıların 12’nci buluşması Antalya’da gerçekleşti

Ressam Suzan Uğurluçam’ın organize ettiği, ‘Sanat, Kültür ve Turizm El Ele’ sergisinde farklı ülkelerden ressamlar Antalya’da bir araya geldi.

Sanatçıların 12’nci buluşması Antalya’da gerçekleşti

02 Haziran 2018 09:54


Resimlerinde Antalya’yı anlatan ressamlar, Ressam Suzan Uğurluçam’ın her yıl gerçekleştirdiği ve organize ettiği, ‘Sanat, Kültür ve Turizm El Ele’ sergisinde Antalya’da bir araya geldi. Suzan Uğurluçam’ın yanısıra Rusya’dan Ljudmila Chagina, Türkiye den Meral Çetin, Kosova’dan Zana Ramadani ve Mjellma Gorancı sergiye destek verdi. Uğurluçam, hedeflerinin sanat müzesi kazandırmak olduğunu söyledi. Uğurluçam, “En büyük hedefim Türkiye ve Avrupa arasında sanat köprüleri kurmaktı. Tüm sanatçı dostlarımı davet ettim. Türkiye’nin ve özellikle Antalya’nın bu muhteşem atmosferini dünyaya duyurmalarını istedim. Uzun yıllar verdiğim mücadelemde bir nebze olsun bunu başardığımı düşünüyorum” dedi


Uğurluçam, “Antalya’nın sanatsal ve folklorik belgesel niteliğinde ki tüm detaylarını tablolara dönüştürülmesine katkı veriyorum. Müzede ki bu sergimizden sonra Demre ve Kaş’ta sergimizi sanat severlerin beğenisine sunacağız. Yabancı sanatçılarımız tarafından Antalya temalı çizilen resimler 1-15 Haziran tarihleri arasında sergilenecek. Sergimize 21 ressam destek verdi. Bu ülkeler arasında Türkiye, Azerbeycan, Rusya, Sırbistan, Kosova, Hollanda, Kuveyt ve Hindistan yer almaktadır” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç