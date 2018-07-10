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10 Temmuz 2018 12:53

Sanatçısı Doç. Eren Güllü, sanatseverlerle buluştu

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Sanatçısı Doç.

Sanatçısı Doç. Eren Güllü, sanatseverlerle buluştu

10 Temmuz 2018 12:53

Eren Güllü, Bodrum Oda Orkestrası 10. Kuruluş Yılı Konserleri kapsamında düzenlenen konserde sanatseverlerle buluştu.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla Bodrum Oda Orkestrası’nın Turgut Reis D-Marin Amfi Tiyatro’da halka açık konserinde Doç. Eren Güllü, Haydn, Vivaldi ve Piazzola’nın viyolonsel yapıtlarını seslendirdi.


Klasik müzik severlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Turgut Reis Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran sanatseverler Doç. Eren Güllü’yü dakikalarca alkışladılar.




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