Sanayide meslek lisesi sevinci

Okul Aile Birliği Başkanı ve Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk’ün daveti üzerine gerçekleşen ziyarete AK Parti Kepez İlçe Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak da eşlik etti.

Sanayiden okulun bahçesine 3 dönüm arsa

Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Öztürk, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yapımına Başkan Hakan Tütüncü’nün ciddi bir destek verdiğini belirtti. 2 atölye binasının yapımından dolayı okul bahçesinin küçüldüğünü anımsatan Öztürk, “Bu problemi çözmek için Sanayi Sitesi Kooperatifimizin, okulun hemen yanındaki 3 dönümlük alanını, imar planı kararlarını belediye meclislerinden geçirerek, okul bahçesine kazandırdık. Bu çalışmamıza verdiği desteklerden dolayı da Hakan Başkan’a ve bürokratlarına teşekkür ederim” diye konuştu.

Mehmet Öztürk, lisenin yönetiminin ve öğrencilerinin bahçeye bank ve kamelyaya konulması, bahçenin peyzajının yapılması, araç ve öğrenci giriş kapılarının bulunduğu alanın asfaltlanması, bahçede bir otopark alanı düzenlemesi yapılmasını taleplerini de Başkan Tütüncü’ye iletti.

Tütüncü: “Sanayi esnafının işini, aşını büyütecek çalışmalar yaptık”

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de göreve geldiği 2009’dan bugüne en yoğun çalıştıkları yerlerden birisinin Akdeniz Sanayi Sitesi olduğunun altını çizdi. Sosyal hareketliliği, nüfusu, sosyal donatılarıyla sanayi sitesinin küçük ölçekli bir şehir olduğuna işaret eden Tütüncü, “Bu küçük şehirde yaşayan insanların mutluluğu, güvenliği ve huzuru konusunda üstün bir gayretin içerisinde olduk. Bununla birlikte esnafımızın işini, aşını, ekmeğini büyütmek, ekonomik hayata canlılık vermek için de çeşitli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz” dedi.

Okulun yapımında en büyük pay Türel’in

Okulun yapımında en büyük payın Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in olduğunu hatırlatan Tütüncü, “Menderes Başkanımız, milletvekilliği döneminde sanayi sitesine yaptığı bir ziyarette okulun yapılacağının sözünü vermişti. Okulun yapımının takibini hem Menderes Bey hem biz yaptık. Hükümetimiz, belediyemiz, sanayi sitesi kooperatifi yönetimimiz el ele, gönül gönüle verdi ve bu güzel okulu bölgeye kazandırdı.”

İşsizliğe çözüm için meslek eğitimi

Tütüncü, “Sanayinin problemlerinden bir tanesi de genç yetişmiş ara eleman ihtiyacıydı. Çocuklar, meslek eğitimine doğru düzgün sevk edilemediğinde sanayi sitesindeki işverenler yanlarında çalıştıracak çırak bulamıyorlar. Her genç, genel liselerden mezun olunca bu seferde niteliksiz işgücü çok fazla oluyor. Ara eleman ihtiyacını karşılayamayan üretim merkezleri geleceğe yürüyemiyor. Bu çok önemli bir sosyal problem. İşveren işçi, iş arayanlar da uygun iş bulamıyor. İşsizliğe çözüm olması bakımından da meslek eğitimine teşvik son derece önemli. Akdeniz Sanayi Sitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu kapsamda atılmış önemli bir adımdır.”

Taş, belediye tüm imkânlarını eğitime seferber ediyor

AK Parti Kepez İlçe Başkanı İbrahim Ethem Taş da Tütüncü’nün okulların eksiklerinin giderilmesi için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, “Hakan Başkanımızla, Kepez’deki değerli insanlarla birlikte millete hizmet etmek için kutlu yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi. Okul yönetimi desteklerinden dolayı Kepez Belediye Başkanı Tütüncü’ye plaket takdim etti.

Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra beraberindekilerle sınıfları gezerek, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.