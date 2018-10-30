Sandalyesiyle fotoğraflarına imzasını atan dünyaca ünlü fotoğrafçı Antalya'yı tanıtıyor

Kanadalı dünyaca ünlü fotoğrafçı ve seyahat yazarı Randy Van Der Starren ile Kanada'nın yüksek tirajlı dergisi Ottava Life'ın editörü Dan Donovan, Antalya'ya hayran kaldı.

Starren ve Donovan, Türkiye Cumhuriyeti Kanada Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni'nin konuğu olarak Antalya'ya geldi. Fotoğrafçı ve seyahat yazarı Randy Van Der Starren, dünyada sandalyeli fotoğraflarıyla tanınıyor. Doğa manzaralarında insan unsunu yerine kırmızı-beyaz ve turuncu-beyaz renkte olan iki yönetmen sandalyesini obje olarak kullanan fotoğrafçı ve seyahat yazarı Randy Van Der Starren, çektiği fotoğraflardan 3 tanesini yıllık 25 milyon yolcunun giriş çıktığı Toronto Pearson Havalimanında sergileyecek. 26 Ekim tarihinde kente gelen Starren ve Donovan Alanya'dan Patara'ya kadar karadan ve havadan taradıkları Antalya'ya hayran kaldı.

Antalya'yı tanımak ve tanıtmak amacıyla kente gelen Kanadalı fotoğrafçı ve yazar Randy Van Der Starren ve editör Dan Donovan Alanya, Köprülü Kanyon, Side, Perge ve Aspendos'u gezdi. Gazetecileri Alanya gezileri sırasında Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim ağırladı. Seyahatleri sırasında birçok fotoğraf çeken Kanadalı gazeteciler, dünyaca ünlü tatil kenti Side'yi helikopter aracılığıyla havadan görüntüleme şansı yakaladılar. Antalya'nın doğal güzelliklerini gören gazeteciler kente hayran kaldı.

Gezilerine Demre, Kaş, Kalkan taraflarında devam edecek olan Kanadalı fotoğrafçı ve seyahat yazarı Randy Van Der Starren ve Ottava Life Dergisi editörü Dan Donovan 2 Kasım tarihine kadar Antalya'da olacak.

Kanada'dan gelen dünyaca ünlü fotoğrafçı seyahat yazarı Randy Van Der Starren Toronto'da yıllık 25 milyon insanın gelip geçtiği Toronto Pearson Havalimanın duvarlarındaki manzara resimlerini çeken fotoğraf sanatçısı. Havalimanının ücret ödeyerek fotoğraflarını satın aldığı Randy Van Der Starren, Antalya'daki çalışması mesleki dayanışma altında ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Antalya'dan 2-3 adet fotoğraf 2019 yılında Toronto Pearson Havalimanı duvarlarını süsleyecek.

Randy Van Der Starren dünyanın birçok ülkesine gidip fotoğraf çektiğini belirterek " Ancak burada 1 yıl dolaşmak lazım, 1 yıldır çektiğimiz fotoğraflara eşdeğer birkaç gün içinde fotoğraf çektim." dedi.

Fotoğraflarında insan unsuru yerine kırmızı-beyaz ve turuncu-beyaz olmak üzere iki ayrı renkte yönetmen sandalyesi kulanan Randy Van Der Starren fotoğraflarında ' Kendi sorunların, kendi yaşamını kendin yönet' mesajı veriyor.Renklerin doğayı temsil ettiği sandalyede ise Antalya çekimlerinde milli renkler olduğu için ağırlıklı olarak kırmız-beyaz renkli sandalye kullanılıyor. Renkler de doğayı temsil ediyor, doğanın korunmasına yönelik ciddi bir mücadele veriyor. 54 yaşındaki fotoğrafçı, sandalyesini doğa manzarasını bir köşesine koyarak adeta fotoğrafa imzasını atıyor.

Antalya'daki çekimlerde Güneşin batışı ve doğuşu, kanyonlar, tarihi ören yerleriyle, Aspendos, Apollon tapınağı, Perge öne çıkıyor.

Antalya Gazeteciler cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, çalışmanın Antalya'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirterek " Yıllık 25 milyon ziyaretçinin giriş çıkış yaptığı Toronto Pearson havalimanına kendi seçtiği fotoğrafları para karşılığı asan bir sanatçının Antalya'da olması tanıtım açısından çok önemli. Çektiği fotoğraflar içinden 2-3 tanesini seçip havalimanına asacak. 2019 turizm sezonunda çok farklı milletlerden 25 milyon insan usta fotoğrafçının gözünden Antalya'yı görecek" dedi.