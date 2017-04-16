Sandık görevlileri adliye önünde kuyruk oluşturdu

Antalya’da 1 milyon 636 bin 472 seçmenin 4 bin 508 sandıkta kullandığı oy pusulalarının sonları Antalya Adliyesine getirilmeye başlandı. Saat 17.00 itibariyle Antalya’da sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımı başladı. Oyların okullardaki sayımının ardından oy torbaları, sandık görevlileri ve emniyet ekiplerinin gözetiminde Antalya Adliyesine getirilmeye başlandı. İlk saatlerde yoğunluk gözlenmezken saatler 20.00 sıralarına geldiğinde adliye önünde yoğunluk oluştu. Uzun kuyrukların oluştuğu adliyede bazı sandık görevlileri işleyişin yavaş olmasından dolayı dert yandı. Polis, kadın sandık görevlilerine öncelik tanıdı, ardından barikat çekerek taşkınlığı önlemeye çalıştı. Adliyeye uzun uğraşlar sonucu girebilen son pusula görevlileri, tutanakları imzaladıktan sonra oyları adliyedeki görevli personele teslim etti.