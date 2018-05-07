Şarampol Caddesi Şenliği başlıyor

Şarampol Caddesi Şenliği düzenleniyor. “Efsane Geri Dönüyor” sloganıyla Kentsel Tasarımı ve Çevre Düzenlemesi tamamlanan Şarampol Caddesi yenilenen yüzüyle 4 gün boyunca renkli bir şenliğe ev sahipliği yapacak. Şenlik kapsamında birbirinden ünlü sanatçıların konserlerinin yanı sıra, tiyatro ve renkli kortejler de yer alacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek çok farklı bir görünüme kavuşan Şarampol Caddesi 1. Şarampol Şenliği’ne ev sahipliği yapacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 10-13 Mayıs tarihleri arasında her yaştan vatandaşa hitap edecek şenlik boyunca Şarampol Caddesi’nden müzik sesleri yükselecek.

Ünlü sanatçılar konser verecek

Şenlik kapsamında Cadde üzerine kurulacak 2 farklı sahnede konser ve gösteriler düzenlenecek. Şenliğin ilk günü olan 10 Mayıs’ta gerçekleşecek açılış töreninin ardından 21.00’de Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman konser verecek. 11 Mayıs’ta ise oyunculuğun ardından müzisyen yönüyle de gençlerin ilgi odağı olan Oğuzhan Uğur müzikseverlerle buluşacak. Şarampol Caddesi Şenliği kapsamında 12 Mayıs’ta ünlü sanatçı Göksel, 13 Mayıs’ta ise Mehmet Erdem Konseri olacak.

Renkli etkinlikler düzenlenecek

Şarampol Şenliği kapsamında Heroes Band, Acropolis Live Band, Heroes Band ve Tabu Live Band’ın canlı performansları da yer alacak. Şenlik kapsamında çocuklar için ise Transformers film karakterlerinin yer alacağı Transformers Korteji ve eğlenceli Flash Mop etkinliği de yer alacak. Şarampol Şenliği’ne Onur Nugay şarkıları, DJ’ler ise canlı müzik performanslarıyla da renk katacak.

Başkan Türel, şenliğe davet etti

Şarampol Şenliği’ne tüm Antalyalıları davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Yenilenen yüzüyle herkesin beğenisini toplayan Şarampol Caddesi’ni efsane günlerine renkli bir şenlikle döndürüyoruz. Geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz bu şenliğe Şarampol halkının en iyi şekilde ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Onların da destekleriyle şenliğimizi daha da geliştirip, güzelleştirerek ileriki yıllarda farklı boyuta taşıyacağız” dedi.