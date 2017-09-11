Şarampol Caddesi’nde sona gelindi

Antalya’nın merkezinde kenti kucaklayan Şarampol Caddesi, eski güzel günlerine kavuşuyor. Şarampol Caddesi Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nde sona gelindi. Rengarenk yürüyüş yolları, modern ve estetik aydınlatması ile akşamları ışıl ışıl bir görünüme kavuşan caddenin gecesi ayrı gündüzü ayrı güzellik sunuyor. Şarampol Caddesi sadece Antalya’nın değil dünyanın en güzel alışveriş sokaklarından biri haline gelecek.

Rengarenk ışıl ışıl

Projenin SGK ve Tonguç Kavşağı arasındaki bölümünde artık son rötuşlar yapılıyor. Yener Ulusoy Bulvarı’na kadar olan bölümde ise çalışmalar devam ediyor. Şarampol Caddesi, yeşil alanları, fıskiyeler ve senkronize su gösterileri, renkli gölgelikleri, yol boyu dinlenme alanları ve renkli aydınlatmalarıyla bambaşka bir kimliğe büründü. Görsel ve fiziki estetiğin ön planda tutulduğu projede kaldırımlarda granit doğal taş kullanıldı. Açık yürüyüş yolu, Antalya’da bir ilk olan sentetik reçine bağlamalı doğal agrega ile kaplandı. Cadde boyunca vatandaşların sıcak yaz günlerinde güneş ışığından korunabileceği, daha rahat vakit geçirebileceği lineer gölgelikler ve dairesel gölgelikler tasarlandı. Renkli LED aydınlatmalar akşam görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor. Özel tasarımlı havuzlar da Antray geçişleri sırasında senkronize su gösterileri sunuyor.

Otopark alanları tamamlandı

Binaların arka bahçeleri birleştirilerek ortak otopark alanları yapıldı. Ayrıca Cumhuriyet Mahallesi’nde üstü yeşil alan olarak planlanan yeraltı otoparkının inşaatı da sürüyor. Projenin ulaşım ayağını çözmek üzere Tonguç Caddesi’nde gerçekleştirilen yer altı geçişi ve kavşak düzenlemeleri daha önce hizmete açılmıştı.