Şarampol Şenliklerinin ikinci gününe yoğun ilgi

Şarampol Şenlikleri ikinci gününde de yoğun ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Efsane Geri Dönüyor’ sloganıyla yeniden düzenlediği Şarampol Caddesi Şenliklerin ikinci gününde de çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Gündüz saatlerinde başlayan etkinlikler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Canlı sahne performansıyla Onur Nugay ve ekibi sevenleriyle buluştu. Güncel ve nostalji şarkıların söylendiği konser de izleyenler müziğe doydu.

Transformers karakterlerine yoğun ilgi

Şenlik kapsamında çocuklar için Transformers film karakterleri getirildi. Transformers Korteji ve eğlenceli Flash Mop etkinliği ile çocuklar sevdikleri film karakterlerini yakından gördü. Son yıllar da özellikle gençlerin ilgiyle takip ettiği DJ’ler de canlı müzik performanslarıyla şenlikte yerini aldı. Sevilen şarkıları binlerce kişi hep bir ağızdan söyledi.

Oğuzhan Uğur’dan Muhteşem Konser

Aleyna Tilki konseri ile başlayan şenlikler oyunculuğunun ardından müzisyen yönüyle de gençlerin ilgi odağı olan Oğuzhan Uğur konseri ile devam etti. Şenliklerin ikinci gününde Antalyalı müzikseverlerle bir araya gelen Oğuzhan Uğur’u Antalyalı hayranları yalnız bırakmadı. Kimisi de etkinlikleri ve konseri evlerinin balkonundan izledi.

Şarkıları ve Youtube üzerinden çektiği videolarla milyonluk hayran kitlesine ulaşan, şarkıcı-youtuber Oğuzhan Uğur, verdiği muhteşem konserle geceye damga vurdu. Büyükten küçüğe herkesin eğlendiği şenlikte Oğuzhan Uğur’un parçalarını Antalyalılar hep bir ağızdan söyledi. Telefon ışıklarıyla Oğuzhan Uğur’a eşlik eden Antalyalılar unutulmaz bir gece yaşadı.