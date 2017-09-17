Şarampole yuvarlanan midibüste ölenlerin 3’ünün ismi belli oldu

Kazanın ardından ölenlerin isim tespit çalışması devam ederken, 3 kişinin kimliği belli oldu.

Bugün saat 11.00 sıralarında Adrasan Mahallesi’ne bağlı Tekke Deresi mevkii yakınlarında meydana gelen midibüs kazasında şoför dahil 31 yolcu bulunuyordu. Midibüs kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 27 kişi de ağır yaralanmıştı. Yaralılar yakın çevredeki hastanelere kaldırılırken, durumu ağır olan bir yolcu da helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülmüştü. Yolculardan 2’si kaza yerinde, 2’si de hastanede hayatını kaybetti. Polis ve Jandarma ekipler, hayatını kaybedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmalarını sürdürürken ölenlerden 3’ünün bilgilerine ulaşıldı. Kazada organizatör olduğu öğrenilen Ali Çetin ile yolculardan Ali Özdemir ve Mehmet Fıçı’nın isimleri belirlendi. Ekipler hayatını kaybeden diğer yolcunun da bilgilerini belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.