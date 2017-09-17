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17 Eylül 2017 18:11

Şarampole yuvarlanan midibüste ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

Antalya’nın Kumluca ilçesi yakınlarında içinde şoförle birlikte 31 yolcu bulunan tur otobüsünün şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Şarampole yuvarlanan midibüste ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

17 Eylül 2017 18:11

Kazanın ardından ölenlerin isim tespit çalışması devam ederken, daha önce 4 kişinin kimliği belli olmuştu. Midibüste bulunan ve aynı zamanda grubun fotoğraflarını da çektiği öğrenilen Gülsün Çekiç de hastanede hayatını kaybetti.


Bugün saat 11.00 sıralarında Adrasan Mahallesi’ne bağlı Tekke Deresi mevkii yakınlarında meydana gelen midibüs kazasında şoför dahil 31 yolcu bulunuyordu. Midibüs kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de ağır yaralanmıştı. Yaralılar yakın çevredeki hastanelere kaldırılırken, durumu ağır olan bir yolcu da helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülmüştü. Yolculardan 2’si kaza yerinde, 2’si de hastanede hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekipleri, hayatını kaybedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmalarını sürdürürken daha önce ölenlerden 3’ünün kimlik bilgilerine ulaşılmıştı. Kazada organizatör olduğu öğrenilen Ali Çetin ile yolculardan Ali Özdemir, Mehmet Fıçı ve Hasan Yorulmaz’ın ardından hastanede tedavisi devam eden Gülsün Çekiç’in de hayatını kaybettiği bildirildi.




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