Şarampole yuvarlanan midibüste ölenlerin tamamının ismi belli oldu

Kazada ölenlerin tamamının ismi belli oldu.

Bugün saat 11.00 sıralarında Adrasan Mahallesi’ne bağlı Tekke Deresi mevkii yakınlarında meydana gelen midibüs kazasında şoför dahil 31 yolcu bulunuyordu. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de ağır yaralanmıştı. Yaralılar yakın çevredeki hastanelere kaldırılırken, durumu ağır olan bir yolcu da helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülmüştü. Yolculardan 2’si kaza yerinde, 2’si de hastanede hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekiplerinin hayatını kaybedenlerle ilgili başlattığı kimlik çalışması ise sona erdi. Kazada, organizatör olduğu öğrenilen Ali Çetin, Ali Özdemir ve Mehmet Fıçı’nın isimlerinin dışında helikopterle Akdeniz Üniversitesi’ne ağır yaralı olarak kaldırılan Hasan Yorulmaz, hastanede yaşamını kaybetti.