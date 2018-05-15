Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 11:03

Sarı balonlar gökyüzünde

Antalya’nın ilk glütensiz mutfağına sahip Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe ve Batı Akdeniz Çölyak Derneği, Dünya Çölyak Farkındalık Günü’nde gökyüzüne buğdayın rengi sarı balonlar bıraktı.

Sarı balonlar gökyüzünde

15 Mayıs 2018 11:03


Muratpaşa Belediyesi’nin Batı Akdeniz Çölyak Derneği’yle çölyak hastaları için Antalya’nın ilk glütensiz mutfağını kurduğu Engelsiz Kafe, Dünya Çölyak Farkındalık Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı.


Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz’ın katıldığı etkinlikte tek tedavisi diyet olan çölyak hastalığına buğdayın içinde yer alan glüten maddesi neden olduğu belirtildi ve yüzlerce ürünün içinde glüten bulunması nedeniyle hastalığın birçok zorluğu içinde barındıran bir yaşam biçimine dönüştüğü ifade edildi.


Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin de destek verdiği etkinlik birbirinden renkli görüntülere sahne olurken glütensiz mutfakta hazırlanan yiyeceklere de konuklara ikram edildi. Çölyaklıların ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak, toplumda farkındalık oluşturmak için düzen etkinlikle katılımcıların he birlikte gökyüzüne buğday rengi sarı balonlar bırakılmasıyla sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç