Sarı balonlar gökyüzünde

Muratpaşa Belediyesi’nin Batı Akdeniz Çölyak Derneği’yle çölyak hastaları için Antalya’nın ilk glütensiz mutfağını kurduğu Engelsiz Kafe, Dünya Çölyak Farkındalık Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz’ın katıldığı etkinlikte tek tedavisi diyet olan çölyak hastalığına buğdayın içinde yer alan glüten maddesi neden olduğu belirtildi ve yüzlerce ürünün içinde glüten bulunması nedeniyle hastalığın birçok zorluğu içinde barındıran bir yaşam biçimine dönüştüğü ifade edildi.

Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin de destek verdiği etkinlik birbirinden renkli görüntülere sahne olurken glütensiz mutfakta hazırlanan yiyeceklere de konuklara ikram edildi. Çölyaklıların ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak, toplumda farkındalık oluşturmak için düzen etkinlikle katılımcıların he birlikte gökyüzüne buğday rengi sarı balonlar bırakılmasıyla sona erdi.