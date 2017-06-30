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30 Haziran 2017 12:40

Sarılar Çöplüğündeki yangın, Manavgat’ı esir aldı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sarılar çöplüğünde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesine rağmen uzun süre söndürülemezken, Manavgat’ı duman bulutu kapladı.

Sarılar Çöplüğündeki yangın, Manavgat’ı esir aldı

30 Haziran 2017 12:40


Sarılar Mahallesinde Naras deresi yakınlarında bulunan ve Sarılar’ın belediyelik olduğu dönemde çöplük olarak kullanılan bölgede dün öğle saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesine rağmen uzun süre söndürülemezken, gece boyunca Manavgat’ı duman bulutu kapladı. Çöplükten yükselen dumanlar Manavgat’ın üzerine kara bulut gibi çökerken, yangın sırasında yayılan koku nedeniyle Manavgat merkezde insanlar evlerinin kapı ve pencerelerini açamadı.


Hurdacıların ve bazı şahısların döktükleri çöp ve molozların tutuşması sonucu başlayan ve kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına alan yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesine rağmen uzun süre söndürülemezken gecenin ilerleyen saatlerinde tamamen kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından iş makinaları çöplük olarak kullanılan alanda çalışma yaparak tamamen söndürdü.




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