Sarıoğlu: “Finike'de butik turizmini geliştirmek istiyoruz"

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Salı Sanayici ve İşadamları Grubu'nun (Salı Grubu) Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'nde (ATİK) gerçekleştirilen haftalık toplantısına katıldı. Finikeli iş insanı Ali Yılmaz'ın davet sahipliğini yaptığı Salı Grubu toplantısında Sarıoğlu, Antalya'nın batı ilçelerinin tam ortasında yer alan Finike'nin liman şehri olduğunu söyledi. İklim ve coğrafi özelliklerinden dolayı dünyanın en lezzetli portakalının Finike'de yetiştirildiğini anlatan Sarıoğlu, 1994 yılında ABD'nin California eyaletinde yapılan yarışmada Finike portakalının dünya birincisi seçildiğini söyledi. Bu tarihten sonra bir daha böyle bir yarışmanın yapılmadığını kaydeden Sarıoğlu, "Washington portakalı, Finike'de özel bir hal almış. Finike portakalı şeker oranıyla, ince kabuğuyla ve aromasıyla bambaşkadır. Bu yüzden başka yerlerde yetiştirilen portakalları bile Finike portakalı diye pazarlıyorlar. 2004'te coğrafi işaret tescilini aldık. Ama patentini alamadık. Çünkü patenti Amerika'da" dedi.

Finike'nin tarımda ve turizmde bakir kalmış bir ilçe olduğunu ifade eden Sarıoğlu, "Finike'de 5 yıldızlı oteller istemiyoruz. Bunun yerine butik tarzı bir turizm istiyoruz. Butik turizmini, yayla turizmini geliştirmek istiyoruz."

Başkan Sarıoğlu, toplantını sonunda Salı Grubu üyelerinin sorularını da yanıtladı.