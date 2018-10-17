Şarkıcı Burcu Güneş'ten 'Pembe konser"

ANTALYA (İHA) – Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, Antalya'da meme kanserine dikkat çekmek amacıyla mini bir konser verdi. Güneş, elinden geldiği kadar sosyal sorumluluk projelerine katılmaya çalıştığını ve toplumda farkındalık oluşmasına katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

Antalya'da, meme kanserine karşı, “Meme Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarır” sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Memorial Antalya Hastaneleri, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), işbirliğiyle düzenlenen meme kanseri farkındalık yürüyüşü, Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı 21 No'lu plajdan başlayıp Olbia Konser Alanı'nda sona erdi.

"Pembe balon bıraktı"

Sahneye çıkan Burcu Güneş, gökyüzüne pembe balon bıraktı. Güneş, hareketli ve slov şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir konser verdi. Burcu Güneş, Antalya'nın ikinci memleketi olduğunu belirterek, meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu dile getirdi. Bir sanatçının şarkıları kadar, topluma ulaşabileceği en önemli yollardan biri sosyal sorumluluk projesinde yeralmak olduğunun altını çizen Güneş,” Elimden geldiği kadar sosyal sorumluluk projelerine katılarak farkındalık oluşturmak istiyorum. Meme kanserine farkındalık haftasında sizlerle olmak tan mutluyum. Buradan çıktığımız zaman yakınlarımıza bilgiler verelim. Erken teşhisi,kendi kendine muayeneyi anlatalım, sağlık taramalarının hangi yaşta başlaması gerektiğini anlatalım. Böylelikle erken tanı ile kansere hep birlikte dur diyebiliriz. Çevremizdeki bir kadına yakacağımız mumla kanser için umut ışığı olmuş oluruz” diye konuştu.