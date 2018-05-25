Satranç şampiyonu Muratpaşa’da

Arnavutluk’un Dıraç şehrinde düzenlenen 2018 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası’nda 40 ülkeden 487 sporcu arasından Dünya ikincisi olan Alperen Akdoğan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti.

Başarılı sporcuyu kutlayan Başkan Uysal, “Bu sene ülkemizi başarıyla temsil eden Alperen’i kutluyorum. Biz ulusumuzun ne kadar yetenekli, ne kadar zeki, güçlü ve karakterli olduğunu bilerek yaşıyoruz. Bizler bu standartlarımızı bilerek yarışırsak, Alperen gibi gençlerimiz bizleri Dünya standartlarında başarıya götürür” diye konuştu.