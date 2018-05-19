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19 Mayıs 2018 14:22

Satranç turnuvasında ilk hamle Başkan Böcek’ten

Konyaaltı Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Satranç Turnuvası, Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ilk hamlesiyle başladı.

Satranç turnuvasında ilk hamle Başkan Böcek’ten

19 Mayıs 2018 14:22


Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde Konyaaltı Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği ile birlikte gerçekleştirilen Satranç Turnuvası’na 7’den 77’ye 16 kategoride toplam 420 sporcu katıldı. Turnuvanın açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Osman Akdoğan ve aileleri katıldı.


Başkan Muhittin Böcek, bugünün çok önemli bir gün olduğunu söyledi. Başkan Böcek, “99 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ışık tutan meşalenin yakıldığı gündür. Bu günlere gelmemizde büyük emeği olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Atatürk’ün devrim ve ilkeleri doğrultusunda geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Gençlerimize armağana edilen 19 Mayıs Bayramımız kutlu olsun. İki gün süresinde Satranç turnuvasında mücadele edecek sporcularımıza da başarılar diliyorum” dedi.


Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, daha sonra ilk hamleyi yaparak Satranç Turnuvası’nın startını verdi. İki gün sürecek turnuva da 16 kategoride 420 sporcu mücadele ediyor.




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