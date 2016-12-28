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28 Aralık 2016 13:06

Savaş mağduru Ali ayağı için gün sayıyor

Savaş mağduru Ali ayağı için gün sayıyor

28 Aralık 2016 13:06

Suriye’de çıkan çatışmalarda sağ bacağını kaybeden 12 yaşındaki Ali İsdfarec, protez ayağı için gün sayıyor.
Suriye’de çıkan çatışmadan kaçan 12 yaşındaki Ali İsdfarec ve ailesi, yaklaşık 1 ay önce Antalya’ya gelmişti. Suriyeli aile, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi’nde yerleştikleri gecekonduda yaşam mücadelesi vermeye başlamıştı.
Anne ve babasının hasta olması nedeniyle çalışamayan savaş mağduru Ali ve ailesine, Antalya Sivil Düşünce Platformu destek oldu. Sağ bacağını kaybeden Ali, bugün Sivil Düşünce Platformu üyeleri tarafından evinden alınarak protez bacağı için ölçüsü alındı. Savaş mağduru Ali, bir haftalık hazırlık ve prova sonrasında protez bacağına kavuşacak.



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