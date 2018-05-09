Savcıyı makamında silahla vuran polis, 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildi

Kadir Küçüköner’i tabancayla vurarak yaralayan polis memuru Turgut Avcı, 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildi, kocasını azmettirdiği iddia edilen Şerife Avcı ise beraat etti.

Geçtiğimiz yıl Korkuteli ilçesinde adliyedeki makam odasında savcı A. Kadir Küçüköner’i tabancayla yaralayan polis memuru Turgut Avcı ve adliyede katip olarak çalışan eşi Şerife Avcı’nın yargılanmasına Antalya Adliyesi’nde devam edildi. Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık polis memuru Turgut Avcı, tutuksuz sanık Şerife Avcı, avukatları ve savcı A. Kadir Küçüköner katıldı. Davada, savcı A. Kadir Küçüköner, personeli olan Şerife Avcı’nın işinde hatalar yaparak sürekli problem çıkardığını iddia etti. Her iki sanığın ifadesinde kürtçe küfür ettiği iddiasını kürtçe bilmediğini beyan ederek yalanlayan Küçüköner, yine sanıkların ilk ifadelerinde böyle bir olaydan bahsetmediğini ve olaya dair hiçbir tanığın olmadığına dikkat çekti

Vurulma anını anlatan savcı Küçüköner, sanık polis memuru Avcı’nın odaya geldiğinde ilaçları masaya fırlattığını ve kendisini şikayet edeceğini söyleyerek tabancasını çıkardığını söyledi. Daha sonra Avcı’nın ateş etmeye başladığını aktaran Küçüköner, “Aramızda herhangi bir tartışma veya husumet yoktu. Katip hanımın azmettirmesi sonucu olayın meydana geldiğini düşünüyorum" dedi. Küçüköner ayrıca, sanıklarla aynı apartmanda oturduğunu ve komşuluk ilişkilerinde de herhangi bir sorun olmadığını ifade etti.

Sanıkların avukatları ise olayın haksız tahrik altında işlendiğini öne sürerek, Turgut Avcı’nın adliyeye çocuklarıyla gitmesinin saldırının planlı olmadığını savundu. Avukatlar olayın Küçüköner’in fevri tavırlarından kaynaklandığını öne sürdü.

Dava savcısı, Turgut Avcı’nın ’tasarlayarak öldürme’ suçundan cezalandırılmasını, eş hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti tarafından sonra sözleri sorulan sanıklardan Turgut Avcı, yaptığı eylemden dolayı utandığını ifade ederken, eşi Şerife Avcı da sonra derece üzgün olduğunu söyledi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Turgut Avcı’yı ’silahla öldürmeye teşebbüs’ suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkum edilmesine, eşi Şerife Avcı’nın ise beraatine hükmetti.

Turgut Avcı’nın avukatları, kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.