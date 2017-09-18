SAYD’tan kaçak tur tepkisi

SAYD Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Altınay, dün sabah saatlerinde Antalya Adrasan yolunda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişin de yaralandığı kazanın ardından kaçak tur organizasyonlarına tepki gösterdi. Kaçak organize edilen turların önüne geçebilmek için mücadele ettiklerini belirten Altınay, “Konu ile ilgili tüm yetkililere sözlü ve yazılı olarak yıllardır söylüyoruz. Bunlar denetimsiz, lisanssız, ehliyetsiz, yasaya uygun olmayan, kaçak olarak organize edilen turlar. Ev hanımları, emekliler, üniversite öğrencileri, ek gelir peşinde olan müteşebbis kişiler lütfen elinizi, aklınızı tur organizasyonlarından çekin. 1618 Sayılı Kanun tur yapma yetkisini sadece ve sadece seyahat acentelerine veriyor. Nasıl kaçak işletme açılamıyor, kaçak eğitim verilemiyor ise kaçak tur da yapılamamalı. Maalesef yapılıyor ve tek sorumlusu görevini yapmayan kurumlar. Kamu spotlarına benzer, bakanlığımızın, TURSAB’ın veya yerel idarelerin ivedilikle tüketiciyi kaçak turlara karşı uyaran kamu spotları ve reklamlar ile uyarması gerekir” dedi.