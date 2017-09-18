Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 14:58

SAYD’tan kaçak tur tepkisi

Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Altınay, Antalya Adrasan yolunda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı trafik kazasının ardından denetimsiz, lisanssız, ehliyetsiz, yasaya uygun olmayan turlara tepki gösterdi.

SAYD’tan kaçak tur tepkisi

18 Eylül 2017 14:58


SAYD Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Altınay, dün sabah saatlerinde Antalya Adrasan yolunda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişin de yaralandığı kazanın ardından kaçak tur organizasyonlarına tepki gösterdi. Kaçak organize edilen turların önüne geçebilmek için mücadele ettiklerini belirten Altınay, “Konu ile ilgili tüm yetkililere sözlü ve yazılı olarak yıllardır söylüyoruz. Bunlar denetimsiz, lisanssız, ehliyetsiz, yasaya uygun olmayan, kaçak olarak organize edilen turlar. Ev hanımları, emekliler, üniversite öğrencileri, ek gelir peşinde olan müteşebbis kişiler lütfen elinizi, aklınızı tur organizasyonlarından çekin. 1618 Sayılı Kanun tur yapma yetkisini sadece ve sadece seyahat acentelerine veriyor. Nasıl kaçak işletme açılamıyor, kaçak eğitim verilemiyor ise kaçak tur da yapılamamalı. Maalesef yapılıyor ve tek sorumlusu görevini yapmayan kurumlar. Kamu spotlarına benzer, bakanlığımızın, TURSAB’ın veya yerel idarelerin ivedilikle tüketiciyi kaçak turlara karşı uyaran kamu spotları ve reklamlar ile uyarması gerekir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç