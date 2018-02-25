Sebze üretimiyle ilgili ironi videosu çeken öğretmen açığa alındı

Alınan karar sonrası çok şaşırdığını belirten Kavalcı, paylaşımın ironi olduğunu ifade ederek “Olumsuz haberlere karşı dikkat çekmek amacıyla yapmıştım. İnsanlar buna nasıl inanır” dedi.

Kumluca Mavikent Mahallesi’ndeki Ayşe Mustafa Acarbulut Anadolu Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan ve ailesine ait arazilerde sebze üretimi yapan Muhsin Kavalcı, geçtiğimiz günlerde bazı televizyon kanallarında serada üretilen sebzelerde hormon ve ilaç kalıntısı olduğu yönündeki haberlere tepki amacıyla bir video hazırladı. Sivri biber üretilen bir seraya giren Kavalcı, ironi yaparak biberlerin kezzap, karbonmonoksit, asit, gazıyla yetiştirildiğini, kanser, frengi ve AIDS’li hastalardan alınmış kan dokularıyla laboratuvar ortamında üretilen zararlı böcekler yardımıyla da yetiştirilip 1 günde toplanacak hale getirilebildiğinden bahsetti. Daha sonra ise hazırladığı videoyu sosyal medyadaki hesabından paylaşan Kavalcı’ya olumlu ve olumsuz birçok tepki geldi. Videoyu paylaşanlar arasında Eski manken Doğa Bekleriz de yer aldı.

“Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum”

Videonun ironi olduğunu anlamayanların tepkisinin artması üzerine Kavalcı yeni bir video daha yayınladı. Çekmiş olduğu videonun ironi amaçlı olduğunu belirten Kavalcı, bu videosunda şu ifadelere yer verdi:

"Bundan birkaç gün önce, sebzelerimizle ilgili basında çıkan haberler üzerine ironi amaçlı bir video çekmiştim. Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. Kumluca sebzesiyle ilgili, hormon kullanılıyor, insan sağlığına zararlı kimyasallar kullanılıyor diyorlar. Akşam toplayıp, sabah arabaya verdikleri zaman pazara gidene kadar büyüyen salatalıktan bahsediyorlar. Domatesler çiçekken, ilaç vurup bir gün sonrası büyüyor diyorlar. Ben de bunlara tepki amaçlı bir video çekmiştim. Dedim ki, ’Biz ürünlerimizi kezzapla yetiştiriyoruz, kızartmak için bina dış cephe boyası kullanıyoruz, amino asitler, porçöz kullanıyoruz’ demiştim. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki insanlarımız beni ciddiye aldı ama mesaj yerine ulaştı. Benim anlamadığım şey bir insanın, dış cephe boyasıyla, kezzapla sebzenin kızaracağına inanması. ‘Sağlık ocağına gittik, patlıcanlarımızın ihtiyacı var doktor bey civa yazar mısınız’ Doktor civa yazdı, aldık kullandım’ dedim, ‘doktor nasıl civa yazar, yasak değil mi?’ dediler. İnsanlar buna nasıl inanıyor anlamış değilim”

“Çocuklarım da bunları yiyor”

Daha önce biyolojik mücadeleyle ilgili videolar çektiğini hatırlatan Kavalcı, bu videoların yeterince yayılmadığını, ancak bu videosunun çok fazla yere ulaştığını söyledi. Kavalcı, “Bizim ürünlerimizde kesinlikle hormon yok. Kendileri bir serada üretim yapıyorlar, ondan sonra hormonlu diye söylüyorlar. Biz yemediğimiz ürünü kesinlikle sizlere göndermiyoruz. Benim evimde çocuklarım da bu ürünleri yiyor” dedi.

Daha sonra başka seralara da giren Kavalcı, ürünlerin kimyasal ilaçlarla üretilmediğini ve gerçekte nasıl yetiştirdiğine dair açıklamalar yaptı.

Öte yandan çektiği videolar nedeniyle Kumluca Ziraat Odası, Muhsin Kavalcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Ardından savcılığa gidip ifade veren Kavalcı, soruşturma tamamlanana kadar açığa alındı.