Seçim günü elektrik tüketimi yüzde 7 arttı

Antalya, Burdur ve Isparta’da gün boyunca kesintisiz enerji sağlamak üzere alarmda olan Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), 927 personeli ile hizmet verdiğini açıkladı.

24 Haziran günü Antalya, Burdur ve Isparta’da gün boyunca kesintisiz enerji sağlamak üzere alarmda olan AEDAŞ, 927 personeli ile hizmet verdi. 2017 yılında ayın 25’ine denk gelen Haziran ayının son pazar gününe göre 24 Haziran seçim günü elektrik tüketimi yüzde 7 oranında artış gösterdi. 25 Haziran 2017’de 25 bin 926 mWh elektrik tüketilen bölgede, bu rakam 24 Haziran tarihinde 27 bin 766 mWh’ye yükseldi. Bu artışta sıcak havaların etkisi ile artan klima kullanımının yanı sıra vatandaşların saat 17.00’den itibaren seçim sonuçlarını takip etmek üzere ekranlara kilitlenmesi de önemli rol oynadı. Gün içinde özellikle Antalya’nın ilçeleri Kepez ve Muratpaşa’daki tüketim artışı dikkat çekti.

Kriz masası oluşturuldu

AEDAŞ, seçimden günler önce aldığı tedbirlerle bölgeye gün boyunca kesintisiz enerji sağladı. 24 Haziran günü 927 personelini görevlendiren AEDAŞ, olası kesinti ve arızalara anında müdahale için genel müdürlük binasında kriz masası oluşturdu. Tüm koordinasyonun buradan yürütüldüğünü söyleyen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Arızalara müdahale edecek vardiya bazlı ekip, araç ve çağrı merkezi personel sayısını en üst düzeye çıkardık. İl ve ilçe seçim kurulları, TEİAŞ trafo ve dağıtım merkezlerinde nöbetçi ekipler bulundurduk. 22 Haziran 2018 günü saat 08.00’den 25 Haziran 2018 günü saat 08.00’e kadar tüm saha personeli, mühendis ve yöneticilerin izinleri iptal edilerek toplamda 927 personeli olası kesinti ve arızalara karşı hazır beklettik” dedi.

Müdüroğlu, tüm çalışanlarına gün boyunca gösterdikleri üstün performans nedeniyle teşekkür ederek, seçim sonuçlarının tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.