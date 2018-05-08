Seçimlerde yoğun güvenlik önlemi

Vatandaşlar ruhsatı olsa bile silah taşıyamayacak. Sandık çevrelerine ilgisiz insanlar giremeyecek. Oy kullanma sırasında herhangi bir ihmalde kolluk kuvvetleri müdahale edebilecek” dedi. Seçmen sayısının henüz netleşmediğini hatırlatan Vali Karaloğlu, " Bu nedenle sandık sayımız da belli değil. Ancak elimizdeki en son veri, 16 Nisan 2017’de yapılan referandum. Antalya genelinde 4 bin 508 sandıkta, 1 milyon 636 bin 742 seçmenimiz vardı” diye konuştu.

Antalya Valiliği tarafından düzenlenen İl Seçim Güvenliği Toplantısı, Antalya Kültür Sanat Merkezi (AKS)’nde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 24 Haziran seçimlerinde, seçimle ilgili bütün kurumların dersini iyi çalışması gerektiğini ifade etti. YSK’nın aldığı her kararı titizlikle takip etmeleri gerektiğini söyleyen Vali Karaloğlu, “Bize düşen görevlerimizi harfiyen yerine getirip, yardımcı olmak. Seçimde belli tedbirler alacağız. YSK seçim takvimini açıkladı. Partililer adaylarını belirliyor. Cumhurbaşkanı adayları da belli oluyor. Seçime kadar geçecek sürede, 30 Nisan’dan 14 Haziran’a kadar olan sürede farklı metotlar uygulanacak” dedi.

“Seçim günü tek saat dilimi kullanılacak”

Oyların kullanılacağı günde de alınacak tedbirler olduğunu belirten Karaloğlu, 08.00 ila 17.00 saatleri arasında tek saat dilimi kullanılacağının ilan edildiğini ifade etti. O gün hem seçim yasaları hem de YSK kararlarıyla belli düzenlemeler yapıldığını söyleyen Karaloğlu, “Kamuya açık alanlar kapatılacak. Vatandaşlar ruhsatı olsa bile silah taşıyamayacak. Sandık çevrelerine ilgisiz insanlar giremeyecek. Oy kullanma sırasında herhangi ihmalde kolluk kuvvetleri müdahale edebilecek” diye konuştu. Oy sayımı sırasında da tedbirleri arttırdıklarını kaydeden Karaloğlu, sandık çevreleri belli olduğunda, kaymakamların sandıkların konacağı binalarla ilgili çalışmalar yapacağını kaydetti. Amaçlarının vatandaşın hiçbir baskı altında kalmadan, düşüncesini sandıkta yansıtması olduğunu dile getiren Karaloğlu, “Engelleyici faktörleri ortadan kaldırmak bizim görevimiz. Oy sayımının geceye uzama ihtimaline karşı da tedbirleri almamız gerekiyor. Sandıkların güvenli bir şekilde İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilmesi çok önemli. Kolluk birimlerimiz gerekli tedbirleri alacak” dedi.

“Seçimler turizmi etkilemeyecek”

Ne kazananların sevinmesini abartarak kaybedenleri tahrik etmesi ne de kaybedenlerin herhangi bir taşkınlık yapmaması gerektiğini ifade eden Vali Karaloğlu, “Seçmen sayımız net belli değil. Bu nedenle sandık sayımız da belli değil. Ancak elimizdeki en son veri, 16 Nisan 2017’de yapılan referandum. Antalya genelinde 4 bin 508 sandıkta, 1 milyon 636 bin 742 seçmenimiz vardı” diye konuştu. Antalya’nın bir turizm kenti olduğunu altını çizen Karaloğlu, “Biz bu seçimlerin turizme herhangi bir olumsuz etki edeceğini düşünmüyoruz. Seçimde 24 Haziran’a yaklaşırken, günde 75 bin yabancının geldiği ve gittiği 150 bin insan hareketinin olduğu bir şehirde seçim olacağını unutmamalıyız. Bunu dikkate alarak seçim propagandalarının yürütülmesi gerekiyor. Antalya’da buna bir kat daha dikkat etmemiz gerekiyoruz. Gürültü ve ses kirliliğiyle ilgili çok dikkatli olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.