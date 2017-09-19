Sedir Mahallesi Spor Kompleksi temeli atılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Sedir Mahallesi Spor Kompleksi’nin temelini 22 Eylül Cuma günü saat 17.00’de düzenlenecek törenle atacak. 15 bin 462 metrekarelik inşaat alanına sahip spor kompleksi 20 milyon TL’ye mal olacak. Proje, spor salonu, çocuk kulübü ve günübirlik tesis olmak üzere 3 bölümden oluşacak.

Tesis 3 katlı olacak

Modern mimarisi ve eksiksiz donanımıyla Antalya’da amatör sporun gelişimine ve sporcuların yetişmesine destek olacak tesiste, tüm detaylar düşünüldü. 3 katlı tesisin bodrum katında 2 adet güreş antrenman salonu, soyunma odaları, eğitmen odası, teknik oda ve otopark yer alacak. Zemin katta 450 kişilik kapalı basketbol salonu, 3 minderli güreş salonu, fuaye alanı, toplantı odası, fitness salonu, restoran, kafeterya, süs havuzları ve yürüyüş yolu, 240 metrelik koşu parkuru, 2 sınıflı-yemekhaneli çocuk kulübü, çocuk oyun alanı, açık spor alanı, açık otopark, antrenör, hakem, uyku, dinlenme odaları bulunacak. Tesisin birinci katında ise fuaye alanı, toplantı odası, fitness salonu, kafeterya, günübirlik tesis konaklama odaları olacak.