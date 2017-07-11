Sedir Semt Pazarı açılıyor

Muratpaşa Belediyesi, geniş tezgah aralığıyla yaşlı, hamile ve engellilerin de rahatlıkla alışveriş yapabileceği içinde çocuk oyunevinin de bulunduğu Sedir Mahallesi Kapalı Semt Pazarını Perşembe günün düzenlenecek törenle hizmete açıyor. Açılış Sedir Kapalı Yeri’nde saat 18.30’da gerçekleştirilecek. ‘Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmelik’ hükümleri gereği, 2017 yılı sonuna kadar kaldırılacak sokak pazarları yerine yapılan kapalı yerleri son halkası Sedir Mahallesi Kapalı Semt Pazarı yaklaşık bin 500 metrekare alanda kuruldu.

Pazar yerinde bulunan çocuk oyunevi, pazarın kurulduğu Perşembe günleri hizmet verecek. Alışveriş için gelen aileler, istedikleri takdirde çocuklarını oyun evine bırakacak. Anneler, babalar, pazar yerlerini kalabalığına çocuklarını sokmadan alışverişlerini rahatlıkla yapabilecek.