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17 Haziran 2018 11:28

Sedir’de asfalt çalışması

Muratpaşa Belediyesi’nin, 20 bin 624 metrekare yol ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirdiği Sedir Mahallesi’nde 2’nci etap çalışması yapıldı.

Sedir’de asfalt çalışması

17 Haziran 2018 11:28

12 sokağı kapsayan bu çalışmalarda 4 bin 24 metre uzunluğunda yol asfaltlandı.


Muratpaşa Belediyesi’nin doğalgaz altyapısı tamamlanan mahallelerde gerçekleştirdiği cadde ve sokak yenileme çalışmaları kapsamında Sedir Mahallesi’nde 2014 - 2018 yılları arasında yapılan çalışmalarla 20 bin 624 metrekare yol ve kaldırım yenilenirken 2’nci etap çalışmalarda 12 sokak baştan sona ‘sıfır’ asfaltla kaplandı. Toplam 4 bin 24 metre uzunluğunda yolun tamamen kazınarak sıfırdan asfaltlandığı çalışmalarda 6 bin 94 ton asfalt kullanıldı. Bunun birlikte söz konusu sokakların kaldırımları da çalışmalar kapsamında yenilendi.




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