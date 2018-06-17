Sedir’de asfalt çalışması

12 sokağı kapsayan bu çalışmalarda 4 bin 24 metre uzunluğunda yol asfaltlandı.

Muratpaşa Belediyesi’nin doğalgaz altyapısı tamamlanan mahallelerde gerçekleştirdiği cadde ve sokak yenileme çalışmaları kapsamında Sedir Mahallesi’nde 2014 - 2018 yılları arasında yapılan çalışmalarla 20 bin 624 metrekare yol ve kaldırım yenilenirken 2’nci etap çalışmalarda 12 sokak baştan sona ‘sıfır’ asfaltla kaplandı. Toplam 4 bin 24 metre uzunluğunda yolun tamamen kazınarak sıfırdan asfaltlandığı çalışmalarda 6 bin 94 ton asfalt kullanıldı. Bunun birlikte söz konusu sokakların kaldırımları da çalışmalar kapsamında yenilendi.