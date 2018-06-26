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26 Haziran 2018 12:27

Sedir’den Muratpaşa’ya tam not

Muratpaşa Belediyesi’nin Sedir Mahallesi’nde gerçekleştirdiği cadde ve sokak yenileme çalışması mahalle sakinlerinden tam not aldı.

Sedir’den Muratpaşa’ya tam not

26 Haziran 2018 12:27


Muratpaşa Belediyesi’nin, Sedir Mahallesi’nde gerçekleştirdiği 2’nci etap cadde ve sokak yenileme çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 12 sokak ve 4 bin 24 metre uzunluğunda yolun sil baştan asfaltlandığı çalışma 6 bin 94 ton asfalt kullanıldı. Bunun birlikte asfalt çalışmalarını gerçekleştirdiği cadde ve sokaklarda kaldırım çalışması da yapıldı.


Sedir’de 2014-2018 yılları arasında 20 bin 624 metrekare yol ve kaldırım yenilenirken 2’nci etap çalışmaları bölgeye bakan kargo görevlisinden 33 yıllık mahalle sakinine mahalleden tam not aldı.




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