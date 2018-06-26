Sedir’den Muratpaşa’ya tam not

Muratpaşa Belediyesi’nin, Sedir Mahallesi’nde gerçekleştirdiği 2’nci etap cadde ve sokak yenileme çalışmalarında son rötuşlar yapılıyor. 12 sokak ve 4 bin 24 metre uzunluğunda yolun sil baştan asfaltlandığı çalışma 6 bin 94 ton asfalt kullanıldı. Bunun birlikte asfalt çalışmalarını gerçekleştirdiği cadde ve sokaklarda kaldırım çalışması da yapıldı.

Sedir’de 2014-2018 yılları arasında 20 bin 624 metrekare yol ve kaldırım yenilenirken 2’nci etap çalışmaları bölgeye bakan kargo görevlisinden 33 yıllık mahalle sakinine mahalleden tam not aldı.