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29 Mayıs 2018 16:56

Şehit Aileleri ve Gaziler iftarda buluştu

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Aileleri ve Gaziler için iftar yemeği düzenledi.

Şehit Aileleri ve Gaziler iftarda buluştu

29 Mayıs 2018 16:56


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Lara Polis Kampında, Şehit Aileleri ve Gaziler için iftar yemeği düzenledi. İftar programına Vali Münir Karaloğlu, görevine dün başlayan İl Emniyet Müdür vekili Mehmet Murat Ulucan ve şehit aileleri ile gaziler katıldı.


İftarda Vali Münir Karaloğlu, “Üstünde yaşadığımız bu mübarek toprakların her santimetresinin bin yıldır şehitlerimizin kanlarıyla gazilerimizin fedekarlıklarıyla vatan kılınmıştır. Halen de bu topraklarda huzurlu yaşayalım diye asker, polis, jandarma ve güvenlik görevlileri her daim görevinin başındadır. Onların sayesinde huzur içinde iftarımızı açabiliyoruz. Şehit Ailelerinin ve Gazilerimiz başımızın tacıdır. Devletimiz her daim Şehit Aileleri ve Gazilerimizin yanındadır” diye konuştu.


Emniyet Müdür vekili Mehmet Murat Ulucan ise, “Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak, Türk Emniyet Teşkilatının 173 yıllık tarihini altın sayfalara yazdıran Gazi, Vazife Malullerimiz ile Aziz Şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek ve onlara sahip çıkmak Milletimizin mazisine olan bağlılığının ifadesidir. Çünkü onlar, vatan savunmasının en güzel örneğini vermiş, bu bedeli canları ile ödeyip Ülke topraklarını bizlere miras bırakmışlardır. Bugün Teşkilatımız ve Türkiye Cumhuriyeti, şehitleri sayesinde başı dik ve alnı açık bir şekilde daha da güçlü olarak ayaktadır. Polislik mesleğinin en temel özelliği olan vefa duyguları içerisinde görev başında yaralanıp Gazi ve Görev Malulü olan mensuplarımız ile şehitlerimizin ailelerine en iyi şekilde yardımcı olmaya ve onlara iyi bir gelecek hazırlama gayreti içerisinde olmuş ve olmaya devam edecek” dedi.




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